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وزير الخارجية الإسرائيلي: السبيل الوحيد لمنع حرب شاملة مع حزب الله هو القرار 1701
أخبار دولية
2024-07-31 | 09:26
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وزير الخارجية الإسرائيلي: السبيل الوحيد لمنع حرب شاملة مع حزب الله هو القرار 1701
اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن السبيل الوحيد لمنع "حرب شاملة" مع جماعة حزب الله هو التنفيذ الفوري لقرار الأمم المتحدة الذي يحظر وجود الفصائل المسلحة في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.
وذكر كاتس أنه بعث برسالة إلى العشرات من نظرائه يدعوهم فيها إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي صدر في نهاية حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.
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