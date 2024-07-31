الاتحاد الأوروبي يباشر دفع مساعدة مالية طارئة للسلطة الفلسطينية

أعلن الاتحاد الاوروبي دفع 150 مليون يورو في إطار مساعدة طارئة للسلطة الفلسطينية بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون يورو، في وقت تواجه مشاكل مالية خطيرة.



واوضحت المفوضية الاوروبية أن هذه الدفعة الاولى تهدف الى المساعدة في سداد رواتب الموظفين في الضفة الغربية المحتلة ودعم العائلات المحتاجة.



وأوضحت المفوضية في بيان أن ما تبقى من المبلغ سيدفع في آب وايلول "شرط إحراز تقدم في تنفيذ البرنامج الاصلاحي للسلطة الفلسطينية".