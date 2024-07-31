جهود الوساطة لإنهاء الحرب على قطاع غزة بين وزيري خارجية قطر وأميركا

بحث رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن في الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية.



وبحث الرجلان في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.