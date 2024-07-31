القيادي في حماس خليل الحية: الكيان الصهيوني جدير بأن يدفع ثمنًا غاليًا لجريمته البشعة

رأى القيادي في حركة حماس خليل الحية أن "الإحتلال الاسرائيلي يتحدى العالم بأسره عبر استهداف لبنان وإيران لأنه يعلم أن عمله لن يمر".



وشدد الحية، خلال مؤتمر صحافي، أن "الكيان الصهيوني جدير بأن يدفع ثمنًا غاليًا لجريمته البشعة".



وأكد أن "حماس والمقاومة ماضيتان على استراتيجية واضحة وبالتالي بحسب نظامنا فمن سيحمل راية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية سيمشي على الطريق نفسه.



اعتبر الحية أن "خيارنا الوحيد مع هذا العدو هو الدم"، لافتا إلى أن "العدو لا يؤمن بالحلول وبالتالي لا يجدي معه إلا المقاومة"، وأكد أننا "موحّدون حول هذا الخيار".