وزيرا الخارجية والدفاع في قطر لدفع جهود إنهاء الصراع في غزة

توجّه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي إلى قطر للمساعدة في دفع الجهود لإنهاء الصراع في غزة والدعوة إلى وقف التصعيد في المنطقة على نطاق أوسع، بحسب الحكومة البريطانية.



وشدد لامي في بيان على أنه "من المهم للغاية أن نتعامل بشكل وثيق مع شركاء مثل قطر الذين يلعبون دورا رئيسا في التوسط في الصراع في غزة حتى نتمكن من إنهاء هذه الحرب المدمرة".