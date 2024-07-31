اتفاق لوقف النار في شرق جمهورية الكونغو بحسب الرئاسة الأنغولية

تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين كينشاسا وكيغالي في النزاع الدائر بين الجيش الكونغولي ومتمردي إم23 الذين تدعمهم رواندا في اقليم شمال كيفو شرق الكونغو الديموقراطية، حسبما أعلن الوسيط الأنغولي الثلاثاء.



وذكرت الرئاسة الانغولية "أسفر الاجتماع الوزاري الثاني بين جمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية رواندا الذي عقد في لواندا بوساطة جمهورية أنغولا عن إرساء وقف لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل 4 آب 2024" .



منذ نهاية عام 2021، حملت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديموقراطية ومتمردو حركة ام23 التي تدعمها رواندا، السلاح مرة أخرى بعد سنوات من الهدوء في شمال كيفو.



وتقع أجزاء كبيرة من المنطقة بأيدي المتمردين.