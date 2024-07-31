الاتحاد الأوروبي يدعو الى "أكبر قدر من ضبط النفس" بعد اغتيال هنية

دعا الاتحاد الاوروبي الاربعاء "جميع الاطراف" الى التزام "اكبر قدر من ضبط النفس" وتجنب "اي تصعيد جديد" بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في ضربة نسبتها ايران الى اسرائيل.



وقال بيتر ستانو المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل إن "موقف الاتحاد الاوروبي المبدئي يقضي برفض الاعدامات خارج إطار القضاء ودعم دولة القانون، بما في ذلك في اطار القضاء الجنائي الدولي"، مشددا على ان "لا مكسب لأي بلد من تصعيد جديد في الشرق الاوسط".

