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قناة الجزيرة تعلن مقتل اثنين من صحافييها في قصف إسرائيلي في غزة

اعلنت قناة الجزيرة القطرية الاربعاء مقتل اثنين من صحافييها في قصف اسرائيلي في قطاع غزة.



وكتبت القناة على منصة اكس "استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بقصف إسرائيلي استهدفهما في مدينة غزة".