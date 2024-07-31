زيلينسكي: الانتخابات الرئاسية الاميركية تشكل "تحديا" و"خطرا" بالنسبة الى أوكرانيا

اقر الرئيس الاوكراني بأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الاميركية المقررة في تشرين الثاني تشكل "خطرا" على اوكرانيا التي تعول على استمرار الدعم العسكري الاميركي لمواجهة روسيا.



وقال فولوديمير زيلينسكي في مقابلة اجريت الثلاثاء مع وسائل اعلام فرنسية بينها وكالة فرانس برس "لا يمكننا التأثير في اي انتخابات، ولكن بالتأكيد تشكل الولايات المتحدة تحديا اليوم. وهناك خطر لا يستطيع اي منا ان يتوقعه علينا ان نجري اتصالات لمناقشة طبيعة المستقبل في حال فاز هذا المعسكر او ذاك".