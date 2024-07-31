الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستستأنف رحلاتها إلى بيروت

أعلنت وكالة الأنباء أن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستستأنف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من فجر غد الخميس بعد تعليق الرحلات يوم الاثنين.