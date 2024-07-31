قطر تدين اغتيال هنية وتعتبره "جريمة شنيعة" و"تصعيدا خطيرا"

دانت قطر الأربعاء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنية في طهران، معتبرة أنه "جريمة شنيعة" و"تصعيد خطير".



وقالت وزارة الخارجية في دولة قطر التي كانت مقر إقامة لهنية مع أعضاء المكتب السياسي لحماس وتقود وساطة في مفاوضات التوصل إلى هدنة في غزة "تدين دولة قطر بأشد العبارات اغتيال الدكتور إسماعيل هنية وتعتبره جريمة شنيعة وتصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي والإنساني".



تتوسط قطر منذ أشهر في مفاوضات خلف الكواليس، بدعم من مصر والولايات المتحدة، سعيا للتوصل إلى هدنة في غزة تشمل إطلاق سراح الرهائن.



وأضافت الخارجية القطرية أن "عملية الاغتيال هذه والسلوك الإسرائيلي المستهتر باستهداف المدنيين المستمر في غزة من شأنها أن تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى وتقويض فرص السلام".

