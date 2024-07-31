نتنياهو: إسرائيل ستفرض ثمنًا باهظًا لأي عدوان عليها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم، وذلك بعد مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران وقائد كبير في حزب الله في بيروت.



وقال نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون: "مواطنو إسرائيل، تنتظرنا أيام صعبة. منذ الضربة في بيروت، هناك تهديدات من كل الاتجاهات. نحن مستعدون لأي احتمال وسنقف متحدين وعازمين في وجه أي تهديد. ستفرض إسرائيل ثمنًا باهظًا لأي عدوان عليها من أي ساحة".



وأشار إلى أن إسرائيل وجهت ضربات ساحقة لوكلاء إيران خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها حماس وحزب الله. لكنه لم يذكر مقتل هنية الذي أثار تهديدات بالانتقام.