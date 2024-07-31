البيت الأبيض: تصعيد الصراع في الشرق الأوسط ليس حتميًا

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أنه لا يرى أن التصعيد في الشرق الأوسط أمر حتمي في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة.وفي حديثه في إفادة يومية، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط ستؤثر على احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.ولفت إلى أنه جرى إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على التطورات في المنطقة.