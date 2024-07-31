الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان وسط توتر بين إسرائيل وحزب الله

حثت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء مواطنيها على عدم السفر إلى لبنان، مشيرةً إلى تصاعد التوتر بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.ورفعت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرها بشأن السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع والذي ينص على "عدم السفر".