أميركا: سنتخذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية أفرادنا ومصالحنا في الشرق الأوسط

أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية أفرادها ومصالحها في الشرق الأوسط بعد الهجمات الأخيرة.



وأدلى باتيل بهذا التعليق في إفادة صحفية دورية بعد الهجومين اللذين وقعا في بيروت وطهران، واللذين وصفتهما الأمم المتحدة بأنهما "تصعيد خطير" للصراع في الشرق الأوسط.