البرازيل تدين بشدة إغتيال هنية

دانت البرازيل بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأربعاء في طهران، ودعت إلى الحؤول دون دخول الشرق الأوسط في نزاع ذي أبعاد كبيرة وعواقب لا يمكن التكهن بها، وفق بيان لخارجيتها.



وشددت البرازيل التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام أنها ترفض الانتهاك الصارخ لسيادة إيران وسلامة أراضيها. وكان اسماعيل هنية قد قتل الأربعاء في طهران في غارة اتهمت الحركة الإسلامية الفلسطينية وإيران إسرائيل بتنفيذها.