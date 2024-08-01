واشنطن: مادورو خسر الانتخابات الرئاسية "بفارق ملايين الأصوات" عن مرشح المعارضة

أعلنت الولايات المتّحدة أنّ مرشّح المعارضة للانتخابات الرئاسية في فنزويلا إدموندو غونزاليس أوروتيا فاز "بفارق ملايين الأصوات" على الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو، الذي يتعرّض لضغوط دولية متزايدة لإبراز أدلّة تثبت صحّة فوزه المعلن في الانتخابات.



وأعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أميركا اللاتينية براين نيكولز في خطاب أمام منظمة الدول الأميركية أنّ النتائج التي نشرتها المعارضة "لا يمكن دحضها".



واعتبر أن "فرز هذه النتائج التفصيلية يُظهر بوضوح نتيجة لا يمكن دحضها: لقد فاز إدموندو غونزاليس بنسبة 67% من هذه الأصوات مقابل 30% لمادورو".



وفي فنزويلا، دعت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو مساء الأربعاء أنصارها إلى التحرّك ضدّ نظام مادورو لإجباره على التراجع عن إعلان فوزه وتسليم السلطة لمرشّحها.