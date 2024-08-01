توقيف المعارض يحيى عبد الهادي في مصر بعد عامين على خروجه من السجن بعفو رئاسي

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بإيداع المعارض يحيى عبد الهادي الحبس الاحتياطي لمدّة 15 يوماً بتهم تتعلق بالإرهاب، في خطوة تأتي بعد عامين على خروجه من السجن بعفو رئاسي، بحسب ما أعلن ناشط حقوقي.



وأشار المحامي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خالد علي إلى أنّه "صدر قرار النيابة بحبس المهندس يحيى عبد الهادي 15 يوماً" على ذمة التحقيق و"قد تمّ نقله إلى السجن".



وأوضح أنّ التّهم التي يتمّ التحقيق بشأنها مع الموقوف هي "الانضمام إلى جماعة إرهابية، إساءة (استخدام) وسائل التواصل، بثّ ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".



وكان المحامي قال في تدوينة سابقة مساء الأربعاء إنّ المهندس عبد الهادي كان في سيارة في وسط القاهرة حين "فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول".



وأوضح لاحقاً أنّه تلقّى اتصالاً هاتفياً من نيابة أمن الدولة العليا يفيده بأنّ عبد الهادي موقوف لديها لاستجوابه وأنّه طلب أن يحضر التحقيق معه محام من مكتب علي وهو ما حصل فعلاً.



وعبد الهادي كان من أوائل المعارضين الذين خرجوا من السجن بعفو رئاسي في 2022، عندما أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي.