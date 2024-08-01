المتهم بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من أيلول وافق على الإقرار بالذنب

أعلن البنتاغون أن المتهم بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من أيلول خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين المحتجزين في سجن عسكري أميركي في خليج غوانتانامو في كوبا وافقوا على الإقرار بالذنب.



وكشف مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن اتفاقات الإقرار بالذنب تتضمن بالتأكيد الإقرار بالذنب مقابل عدم توقيع عقوبة الإعدام.



وأوضح المسؤول أن شروط الاتفاق لم يتم إعلانها لكنه أقر بإمكانية الحكم بالسجن المؤبد.