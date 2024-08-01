الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يتهم هاريس بالتنكر لأصولها الهندية والتعريف عن نفسها بأنها "سوداء"
أخبار دولية
2024-08-01 | 00:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ترامب يتهم هاريس بالتنكر لأصولها الهندية والتعريف عن نفسها بأنها "سوداء"
تساءل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في مقابلة الأربعاء ما إذا كانت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس سوداء حقاً أم أنها تستخدم العرق وسيلة سياسية.
وقال ترامب لمجموعة محاورين خلال مؤتمر الرابطة الوطنية للصحافيين السود في شيكاغو إنّ هاريس "كانت دائما ذات أصول هندية وتروّج للتراث الهندي فقط. لم أكن أعرف أنها سوداء حتى قبل سنوات عدة عندما حدث أنها أصبحت سوداء".
وأضاف عن هاريس التي تعد أول أمرأة سوداء من أصول جنوب آسيوية تصبح نائبة للرئيس في تاريخ الولايات المتحدة: "والآن تريد أن تُعرّف بأنها سوداء. لذا لا أعرف، هل هي هندية أم سوداء؟".
وتابع: "أنا أحترم الفئتين لكن من الواضح أنها لا تفعل ذلك، لأنها كانت هندية طوال الوقت ثم فجأة قامت بالالتفاف وأصبحت شخصاً أسود".
وهذه التعليقات الاستفزازية التي أدلى بها المرشح الجمهوري للرئاسة هي الأحدث في سلسلة من الهجمات الشخصية المتزايدة التي يشنّها على هاريس، التي اتّهمها أيضاً هذا الأسبوع - وهي المتزوجة من يهودي أميركي - بمعاداة السامية.
وسارع البيت الأبيض إلى الردّ على تعليقات ترامب ووصفها بأنّها "مهينة".
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار، وهي أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب، للصحافيين: "لا يحقّ لأحد أن يخبر شخصاً ما من هو، وكيف يحدّد هويته".
أخبار دولية
ترامب
هاريس
هندية
سوداء
التالي
اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والايراني
الجزائر تتوعد فرنسا بإجراءات إضافية ردّاً على موقفها من الصحراء الغربية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-07-27
استطلاع رأي لصحيفة وول ستريت جورنال: ترامب يتقدم بفارق نقطتين مئويتين على هاريس
أخبار دولية
2024-07-27
استطلاع رأي لصحيفة وول ستريت جورنال: ترامب يتقدم بفارق نقطتين مئويتين على هاريس
0
أخبار دولية
2024-07-27
ترامب يوجّه خلال لقائه نتانياهو انتقادات شديدة لتصريحات هاريس
أخبار دولية
2024-07-27
ترامب يوجّه خلال لقائه نتانياهو انتقادات شديدة لتصريحات هاريس
0
أخبار دولية
2024-07-26
ترامب يرفض مناظرة هاريس قبل تثبيتها رسميًا مرشحة الحزب الديموقراطي
أخبار دولية
2024-07-26
ترامب يرفض مناظرة هاريس قبل تثبيتها رسميًا مرشحة الحزب الديموقراطي
0
أخبار دولية
2024-07-25
ترامب يتهم هاريس بأنها القوة الدافعة وراء سياسات إدارة بايدن
أخبار دولية
2024-07-25
ترامب يتهم هاريس بأنها القوة الدافعة وراء سياسات إدارة بايدن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:02
بلينكن يدعو "جميع الأطراف" في الشرق الأوسط إلى "وقف الأعمال التصعيدية"
أخبار دولية
03:02
بلينكن يدعو "جميع الأطراف" في الشرق الأوسط إلى "وقف الأعمال التصعيدية"
0
أخبار دولية
01:28
رئيس إندونيسيا: اغتيال إسماعيل هنية "لا يمكن التغاضي عنه"
أخبار دولية
01:28
رئيس إندونيسيا: اغتيال إسماعيل هنية "لا يمكن التغاضي عنه"
0
أخبار دولية
01:23
الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية سيطلب من الجنائية الدولية إدانة مادورو بشأن "حمام الدم" في فنزويلا
أخبار دولية
01:23
الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية سيطلب من الجنائية الدولية إدانة مادورو بشأن "حمام الدم" في فنزويلا
0
أخبار دولية
00:31
روسيا أجرت تدريبات عسكرية على جزر كوريل المتنازع عليها
أخبار دولية
00:31
روسيا أجرت تدريبات عسكرية على جزر كوريل المتنازع عليها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:42
لاكروا بحث مع العماد عون واللواء البيسري في التطورات الامنية الاخيرة
أمن وقضاء
11:42
لاكروا بحث مع العماد عون واللواء البيسري في التطورات الامنية الاخيرة
0
آخر الأخبار
2024-07-30
منظمة غير حكومية: ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في الاحتجاجات المناهضة لمادورو في فنزويلا إلى 11
آخر الأخبار
2024-07-30
منظمة غير حكومية: ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في الاحتجاجات المناهضة لمادورو في فنزويلا إلى 11
0
أخبار دولية
03:24
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: هنية مضى على درب الشهداء في معركة الدفاع عن الوجود الفلسطينيّ
أخبار دولية
03:24
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: هنية مضى على درب الشهداء في معركة الدفاع عن الوجود الفلسطينيّ
0
أخبار دولية
2024-07-21
نيكولاس مادورو: نتيجة الانتخابات الرئاسية ستحدد مستقبل فنزويلا ما بين "السلام" أو "الحرب"
أخبار دولية
2024-07-21
نيكولاس مادورو: نتيجة الانتخابات الرئاسية ستحدد مستقبل فنزويلا ما بين "السلام" أو "الحرب"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اسرائيل تقتل طفلين وثلاث سيدات في ضاحية بيروت الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اسرائيل تقتل طفلين وثلاث سيدات في ضاحية بيروت الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هذا مصير القيادي في حزب الله فؤاد شكر...
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هذا مصير القيادي في حزب الله فؤاد شكر...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإغتيالات الإسرائيلية تصل إلى أبرز قياديي حماس وحزب الله لينضما إلى عشرات القياديين المستهدفين... فمن هم هؤلاء القياديين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإغتيالات الإسرائيلية تصل إلى أبرز قياديي حماس وحزب الله لينضما إلى عشرات القياديين المستهدفين... فمن هم هؤلاء القياديين؟
0
أخبار دولية
13:45
هكذا اغتيل اسماعيل هنية!
أخبار دولية
13:45
هكذا اغتيل اسماعيل هنية!
0
رياضة
13:40
آخر أرقام أعضاء المنتخب اللبناني في الألعاب الأولمبية
رياضة
13:40
آخر أرقام أعضاء المنتخب اللبناني في الألعاب الأولمبية
0
أخبار دولية
13:36
نتنياهو: إسرائيل ستفرض ثمنًا باهظًا لأي عدوان عليها
أخبار دولية
13:36
نتنياهو: إسرائيل ستفرض ثمنًا باهظًا لأي عدوان عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"جدّي" لقب البطريرك اسطفان الدويهي في بلدته اهدن.. هو الذي ترك خلفه إرثاً تاريخياً مارونيًا لا مثيل له!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"جدّي" لقب البطريرك اسطفان الدويهي في بلدته اهدن.. هو الذي ترك خلفه إرثاً تاريخياً مارونيًا لا مثيل له!
0
أخبار دولية
13:30
قبل هنية.. ٦٠ فردا من عائلته قتلتهم اسرائيل!
أخبار دولية
13:30
قبل هنية.. ٦٠ فردا من عائلته قتلتهم اسرائيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
افتتاح summer in action في شبروح
تقارير نشرة الاخبار
13:28
افتتاح summer in action في شبروح
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:46
طيران الشرق الأوسط: رحلات اليوم تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
07:46
طيران الشرق الأوسط: رحلات اليوم تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
2
خبر عاجل
12:07
عمليات البحث بين الانقاض في حارة حريك شارفت على الانتهاء والعثور على جثمان يُرجح أن يكون للقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر بين الحطام في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
12:07
عمليات البحث بين الانقاض في حارة حريك شارفت على الانتهاء والعثور على جثمان يُرجح أن يكون للقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر بين الحطام في الضاحية الجنوبية لبيروت
3
خبر عاجل
15:55
وكالة فارس: مقتل مستشار عسكري إيراني في الغارة التي نفذتها اسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية
خبر عاجل
15:55
وكالة فارس: مقتل مستشار عسكري إيراني في الغارة التي نفذتها اسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية
4
أخبار لبنان
13:30
حزب الله ينعى الشهيد القائد فؤاد شكر
أخبار لبنان
13:30
حزب الله ينعى الشهيد القائد فؤاد شكر
5
آخر الأخبار
08:03
النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت لصحيفة "الأخبار": إخلاء مركز الجماعة الإسلامية في منطقة الملا في بيروت صحيح ويأتي في سياق الإجراءات الإحترازية فقط
آخر الأخبار
08:03
النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت لصحيفة "الأخبار": إخلاء مركز الجماعة الإسلامية في منطقة الملا في بيروت صحيح ويأتي في سياق الإجراءات الإحترازية فقط
6
أخبار دولية
13:45
هكذا اغتيل اسماعيل هنية!
أخبار دولية
13:45
هكذا اغتيل اسماعيل هنية!
7
آخر الأخبار
15:46
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين: القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا
آخر الأخبار
15:46
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين: القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا
8
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هذا مصير القيادي في حزب الله فؤاد شكر...
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هذا مصير القيادي في حزب الله فؤاد شكر...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More