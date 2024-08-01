اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والايراني

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي، مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني، في العلاقات الثنائية، وآخر التطورات في المنطقة.