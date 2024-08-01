روسيا أجرت تدريبات عسكرية على جزر كوريل المتنازع عليها

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم، إن قوات الصواريخ الروسية أجرت تدريبات على إحدى جزر كوريل المتنازع عليها التي تعدها اليابان من أراضيها.



وقالت إن القوات تدربت على تحريك وتمويه مركباتها على جزيرة ماتوا.



واستولت القوات السوفيتية على الجزر الأربع الواقعة قبالة هوكايدو اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية وظلت في أيدي موسكو، مما منع البلدين من توقيع معاهدة سلام.