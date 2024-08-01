رئيس إندونيسيا: اغتيال إسماعيل هنية "لا يمكن التغاضي عنه"

دان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم، اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إيران ووصف مقتله بأنه "لا يمكن التغاضي عنه".



وقال ويدودو: "كان ذلك عنفا وجريمة قتل لا يمكن التغاضي عنها، ووقعت في منطقة سيادة إيرانية. أعتقد أن الجميع، ومنهم إندونيسيا، يدينون بشدة العنف والقتل من هذا القبيل".