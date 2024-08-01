بلينكن يدعو "جميع الأطراف" في الشرق الأوسط إلى "وقف الأعمال التصعيدية"

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "جميع الأطراف" في الشرق الأوسط إلى وقف "الأعمال التصعيدية" والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بغارة نسبتها إيران إلى إسرائيل.



وشدد بلينكن لصحافيين في منغوليا على أن تحقيق السلام "يبدأ بوقف إطلاق النار"، معتبرا أن "من أجل تحقيق ذلك، يجب أولا على جميع الأطراف التحدث والتوقف عن القيام بأعمال تصعيدية".