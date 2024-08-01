تشييع اسماعيل هنية في طهران

بدأ تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية باكرا صباح اليوم، في طهران بعد اغتياله في العاصمة الإيرانية في غارة إسرائيلية.



وتجمع حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلاما فلسطينية في جامعة طهران بوسط العاصمة.