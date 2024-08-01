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رئيس وزراء ماليزيا غاضب بسبب حذف فيسبوك لمنشور حول اغتيال هنية

أخبار دولية
2024-08-01 | 03:55
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رئيس وزراء ماليزيا غاضب بسبب حذف فيسبوك لمنشور حول اغتيال هنية
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رئيس وزراء ماليزيا غاضب بسبب حذف فيسبوك لمنشور حول اغتيال هنية

اتهم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم، شركة ميتا بلاتفورمز بالجُبن بعد حذف منشور له على فيسبوك بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية، وذلك في أحدث خلاف بين الحكومة الماليزية والشركة بشأن المحتوى المحظور.

وماليزيا ذات الأغلبية المسلمة هي من داعمي القضية الفلسطينية، وكان أنور قد نشر مقطع فيديو مسجلا لاتصال هاتفي مع قيادي في حماس لتقديم التعازي في وفاة هنية لكن تم حذفه في وقت لاحق.

وقال أنور، الذي التقى بهنية في قطر في أيار الماضي، إنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة السياسية لحماس لكن ليس لديه أي روابط على المستوى العسكري.

وكتب أنور على صفحته على فيسبوك: "لتكن هذه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى ميتا... توقفوا عن مثل هذا الجُبن".

وكانت ماليزيا قد قدمت شكوى قبل ذلك لشركة ميتا بسبب حذف محتوى، بما في ذلك تغطية إعلامية محلية لاجتماع أنور الأخير مع هنية، والتي تمت استعادتها في وقت لاحق.

أخبار دولية

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