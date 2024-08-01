الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
مسؤولون أميركيون ينفون للـLBCI ادعاءات جريدة الأخبار ويؤكدون أنه لم تُعطَ أي ضمانات للمسؤولين اللبنانيين بأن الضربة الإسرائيلية التي حصلت كانت ستكون خارج بيروت والضاحية
مسؤولون أميركيون ينفون للـLBCI ادعاءات جريدة الأخبار ويؤكدون أنه لم تُعطَ أي ضمانات للمسؤولين اللبنانيين بأن الضربة الإسرائيلية التي حصلت كانت ستكون خارج بيروت والضاحية
رئيس وزراء ماليزيا غاضب بسبب حذف فيسبوك لمنشور حول اغتيال هنية
أخبار دولية
2024-08-01 | 03:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس وزراء ماليزيا غاضب بسبب حذف فيسبوك لمنشور حول اغتيال هنية
اتهم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم، شركة ميتا بلاتفورمز بالجُبن بعد حذف منشور له على فيسبوك بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية، وذلك في أحدث خلاف بين الحكومة الماليزية والشركة بشأن المحتوى المحظور.
وماليزيا ذات الأغلبية المسلمة هي من داعمي القضية الفلسطينية، وكان أنور قد نشر مقطع فيديو مسجلا لاتصال هاتفي مع قيادي في حماس لتقديم التعازي في وفاة هنية لكن تم حذفه في وقت لاحق.
وقال أنور، الذي التقى بهنية في قطر في أيار الماضي، إنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة السياسية لحماس لكن ليس لديه أي روابط على المستوى العسكري.
وكتب أنور على صفحته على فيسبوك: "لتكن هذه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى ميتا... توقفوا عن مثل هذا الجُبن".
وكانت ماليزيا قد قدمت شكوى قبل ذلك لشركة ميتا بسبب حذف محتوى، بما في ذلك تغطية إعلامية محلية لاجتماع أنور الأخير مع هنية، والتي تمت استعادتها في وقت لاحق.
أخبار دولية
ماليزيا
أنور إبراهيم
فيسبوك
اغتيال
إسماعيل هنية
التالي
شركاء يستثمرون 429 مليون دولار في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز
الخارجية الصينية: نأمل في أن تتمكن الفصائل الفلسطينية من إقامة دولة مستقلة قريبا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:28
رئيس إندونيسيا: اغتيال إسماعيل هنية "لا يمكن التغاضي عنه"
أخبار دولية
01:28
رئيس إندونيسيا: اغتيال إسماعيل هنية "لا يمكن التغاضي عنه"
0
آخر الأخبار
01:21
الحية: باغتيال إسماعيل هنية أثار الكيان الصهيوني غضب المقاومة وكل أحرار الأمة والعالم ونعاهد أمتنا على أن نبقى نقاوم الاحتلال الصهيوني
آخر الأخبار
01:21
الحية: باغتيال إسماعيل هنية أثار الكيان الصهيوني غضب المقاومة وكل أحرار الأمة والعالم ونعاهد أمتنا على أن نبقى نقاوم الاحتلال الصهيوني
0
أخبار دولية
2024-07-31
الخارجية التركية: ندين مقتل إسماعيل هنية نتيجة عملية اغتيال دنيئة في طهران
أخبار دولية
2024-07-31
الخارجية التركية: ندين مقتل إسماعيل هنية نتيجة عملية اغتيال دنيئة في طهران
0
أخبار دولية
06:19
القيادي في حماس محمود مرداوي ردا على الجيش الاسرائيلي: الضيف بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله
أخبار دولية
06:19
القيادي في حماس محمود مرداوي ردا على الجيش الاسرائيلي: الضيف بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:41
إيران وحلفاؤها يجتمعون في طهران لمناقشة سبل الرد على إسرائيل
أخبار دولية
06:41
إيران وحلفاؤها يجتمعون في طهران لمناقشة سبل الرد على إسرائيل
0
أخبار دولية
06:25
كوريا الجنوبية: مستعدون لتقديم إمدادات إغاثة من الفيضانات لكوريا الشمالية
أخبار دولية
06:25
كوريا الجنوبية: مستعدون لتقديم إمدادات إغاثة من الفيضانات لكوريا الشمالية
0
أخبار دولية
06:19
القيادي في حماس محمود مرداوي ردا على الجيش الاسرائيلي: الضيف بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله
أخبار دولية
06:19
القيادي في حماس محمود مرداوي ردا على الجيش الاسرائيلي: الضيف بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله
0
أخبار دولية
05:56
طلب أميركي بنقل رسائل تهدئة إلى إيران وحزب الله
أخبار دولية
05:56
طلب أميركي بنقل رسائل تهدئة إلى إيران وحزب الله
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-30
مؤثرة عراقية شهيرة تتلقى هدية من خطيبها باهظة الثمن... فستان من الذهب! (فيديو)
منوعات
2024-07-30
مؤثرة عراقية شهيرة تتلقى هدية من خطيبها باهظة الثمن... فستان من الذهب! (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-07-26
ترامب يرفض مناظرة هاريس قبل تثبيتها رسميًا مرشحة الحزب الديموقراطي
أخبار دولية
2024-07-26
ترامب يرفض مناظرة هاريس قبل تثبيتها رسميًا مرشحة الحزب الديموقراطي
0
أخبار دولية
04:44
قتلى بانفجار في ولاية بورنو النيجيرية
أخبار دولية
04:44
قتلى بانفجار في ولاية بورنو النيجيرية
0
فنّ
04:00
بشرى تدخل القفص الذهبي بحضور النجوم وأهل الفن... من هو العريس؟ (فيديو)
فنّ
04:00
بشرى تدخل القفص الذهبي بحضور النجوم وأهل الفن... من هو العريس؟ (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اسرائيل تقتل طفلين وثلاث سيدات في ضاحية بيروت الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اسرائيل تقتل طفلين وثلاث سيدات في ضاحية بيروت الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هذا مصير القيادي في حزب الله فؤاد شكر...
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هذا مصير القيادي في حزب الله فؤاد شكر...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإغتيالات الإسرائيلية تصل إلى أبرز قياديي حماس وحزب الله لينضما إلى عشرات القياديين المستهدفين... فمن هم هؤلاء القياديين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإغتيالات الإسرائيلية تصل إلى أبرز قياديي حماس وحزب الله لينضما إلى عشرات القياديين المستهدفين... فمن هم هؤلاء القياديين؟
0
أخبار دولية
13:45
هكذا اغتيل اسماعيل هنية!
أخبار دولية
13:45
هكذا اغتيل اسماعيل هنية!
0
رياضة
13:40
آخر أرقام أعضاء المنتخب اللبناني في الألعاب الأولمبية
رياضة
13:40
آخر أرقام أعضاء المنتخب اللبناني في الألعاب الأولمبية
0
أخبار دولية
13:36
نتنياهو: إسرائيل ستفرض ثمنًا باهظًا لأي عدوان عليها
أخبار دولية
13:36
نتنياهو: إسرائيل ستفرض ثمنًا باهظًا لأي عدوان عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"جدّي" لقب البطريرك اسطفان الدويهي في بلدته اهدن.. هو الذي ترك خلفه إرثاً تاريخياً مارونيًا لا مثيل له!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"جدّي" لقب البطريرك اسطفان الدويهي في بلدته اهدن.. هو الذي ترك خلفه إرثاً تاريخياً مارونيًا لا مثيل له!
0
أخبار دولية
13:30
قبل هنية.. ٦٠ فردا من عائلته قتلتهم اسرائيل!
أخبار دولية
13:30
قبل هنية.. ٦٠ فردا من عائلته قتلتهم اسرائيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
افتتاح summer in action في شبروح
تقارير نشرة الاخبار
13:28
افتتاح summer in action في شبروح
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:46
طيران الشرق الأوسط: رحلات اليوم تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
07:46
طيران الشرق الأوسط: رحلات اليوم تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
2
خبر عاجل
12:07
عمليات البحث بين الانقاض في حارة حريك شارفت على الانتهاء والعثور على جثمان يُرجح أن يكون للقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر بين الحطام في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
12:07
عمليات البحث بين الانقاض في حارة حريك شارفت على الانتهاء والعثور على جثمان يُرجح أن يكون للقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر بين الحطام في الضاحية الجنوبية لبيروت
3
خبر عاجل
15:55
وكالة فارس: مقتل مستشار عسكري إيراني في الغارة التي نفذتها اسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية
خبر عاجل
15:55
وكالة فارس: مقتل مستشار عسكري إيراني في الغارة التي نفذتها اسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية
4
أخبار لبنان
13:30
حزب الله ينعى الشهيد القائد فؤاد شكر
أخبار لبنان
13:30
حزب الله ينعى الشهيد القائد فؤاد شكر
5
أخبار دولية
04:35
الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف في ضربة الشهر الماضي على غزة
أخبار دولية
04:35
الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف في ضربة الشهر الماضي على غزة
6
موضة وجمال
05:15
"تأثرت ولكن"... رد ناري من وصيفة ملكة جمال لبنان سيبال بو شعيا على المتنمرين ونور عريضة: إنت 10/10! (فيديو)
موضة وجمال
05:15
"تأثرت ولكن"... رد ناري من وصيفة ملكة جمال لبنان سيبال بو شعيا على المتنمرين ونور عريضة: إنت 10/10! (فيديو)
7
أخبار دولية
13:45
هكذا اغتيل اسماعيل هنية!
أخبار دولية
13:45
هكذا اغتيل اسماعيل هنية!
8
أخبار لبنان
04:03
طيران الشرق الاوسط: رحلات 1 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء 6 رحلات
أخبار لبنان
04:03
طيران الشرق الاوسط: رحلات 1 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء 6 رحلات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More