شركاء يستثمرون 429 مليون دولار في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز

أعلنت مجموعة شركاء في مشروع حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي للغاز في بيان اليوم، أنها وافقت على استثمار 429 مليون دولار في المشروع لتوسيع الحقل وزيادة الإنتاج.



وأوضحت الشركات أن التوسع سيزيد الإنتاج إلى 21 مليار متر مكعب سنويا، وأن الاستثمار مخصص لمرحلة التصميم الهندسي الأولي.



وبدأ تشغيل ليفياثان، وهو حقل في المياه العميقة به احتياطيات ضخمة، في نهاية عام 2019 وينتج 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويا للبيع إلى إسرائيل ومصر والأردن.



ومن بين الشركاء في الحقل شركة نيوميد إنرجي وشيفرون وريشيو إنرجيز.