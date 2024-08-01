الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف في ضربة الشهر الماضي على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في ضربة جوية إسرائيلية على غزة الشهر الماضي.



وقال في بيان: "يعلن الجيش الإسرائيلي أنه في 13 يوليو 2024، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش منطقة خان يونس، وبعد تقييم استخباراتي، يمكن تأكيد القضاء على محمد الضيف في الغارة".