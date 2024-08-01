قتلى بانفجار في ولاية بورنو النيجيرية

قُتل 19 شخصا في انفجار في مقهى للشاي في قرية في شمال شرق نيجيريا، واصيب 20 بجروح، وفق ما أفادت مصادر أمنية.



ووقع الانفجار ليل الأربعاء في قرية كاووري في ولاية بورنو وكان من بين الأكثر دموية في السنوات الأخيرة في شمال شرق نيجيريا.



وقال إبراهيم ليمان العنصر في مجموعة مناهضة للجهاديين تعمل مع الجيش لفرانس برس: "وقع انفجار في مقهى للشاي في كاووري حوالى الساعة 20,00 بالأمس. انتشلنا 19 جثة و27 جريحا"، في حصيلة أكدها عنصران آخران في الميليشيا.