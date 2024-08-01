الكرملين: القوات الروسية مستعدة لإسقاط أول دفعة من طائرات إف-16 المقدمة لكييف

أكد الكرملين اليوم، أن القوات الروسية مستعدة لإسقاط أول دفعة من طائرات إف-16 المقدمة لكييف، مشيرا الى أن هذه الأسلحة لن تقدم "حلا سحريا" للجيش الأوكراني.



وأكد مسؤولون ليتوانيون وأميركيون أمس الأربعاء، أن كييف تسلمت أول طلبية من الطائرات التي طال انتظارها، وهي مزودة بمدفع عيار 20 مليمترا وقادرة على حمل قنابل وصواريخ وقذائف.