طلب أميركي بنقل رسائل تهدئة إلى إيران وحزب الله

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر قولَه، إنّ وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن طلب من وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن نقل رسائل إلى إيران وحزبِ الله، بعد اغتيال رئيسِ المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل والقائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر.



وكشف المصدر، أنّ الرسائل كانت دعوةً للتهدئةِ وعدمَ الردِ على مقتل هنية وشكر.