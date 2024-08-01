فيضانات تغمر لاهور ثاني أكبر مدن باكستان بعد "أمطار قياسية"

غمرت الفيضانات الخميس، لاهور ثاني أكبر مدن باكستان بعد هطول أمطار غزيرة هي الأعلى التي تسجلها مصلحة الأرصاد الجوية، كما قال نائب مدير هذه الوكالة فاروق دار لوكالة فرانس برس.



وأشار الى أن عاصمة البنجاب المتاخمة للهند، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة، شهدت "هطول نحو 360 ملم من الأمطار خلال ثلاث ساعات". وقال: "إنها أمطار قياسية"، لافتا إلى أن آخر أعلى مستوى لها بلغ "332 ملم في 31 تموز 1980".