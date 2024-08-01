القيادي في حماس محمود مرداوي ردا على الجيش الاسرائيلي: الضيف بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله

أعلنت حركة حماس أن تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات كتائب القسام، هو شأن قيادتها وقيادة الحركة.



وأكدت أن "ما لم تُعلِنُ أيٌّ منهما، فلا يمكنُ تأكيدُ أيِّ خبرٍ من الأخبارِ المنشورة في وسائلِ الإعلام أو من قبل أيّ اطرفٍ اخرى".



جاء ذلك بعد إعلان الجيش الاسرائيلي مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف في ضربة الشهر الماضي على غزة.



وفي السياق، أكد القيادي في حماس محمود مرداوي أن الضيف بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله.