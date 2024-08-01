كوريا الجنوبية: مستعدون لتقديم إمدادات إغاثة من الفيضانات لكوريا الشمالية

أعلنت منظمة الصليب الأحمر في كوريا الجنوبية ان سول مستعدة لتزويد كوريا الشمالية بإمدادات للإغاثة من الأضرار الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الآونة الأخيرة، في تحرك نادر تحت إدارة الرئيس يون سوك يول تجاه بيونجيانج.



وذكرت منظمة الصليب الأحمر في بيان أن سلطات كوريا الجنوبية مستعدة لمناقشة إمدادات الإغاثة اللازمة وحجم المساعدات وكيفية نقلها وتتطلع إلى استجابة سريعة من بيونجيانج.



وقالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية إن المناطق الشمالية الغربية تعرضت لأمطار غزيرة في الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى غرق أكثر من أربعة آلاف منزل في منطقتي سينويجو وأويجو.





