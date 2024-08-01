إيران وحلفاؤها يجتمعون في طهران لمناقشة سبل الرد على إسرائيل

كشفت خمسة مصادر لرويترز أن مسؤولين إيرانيين كبارا سيلتقون بممثلي حلفاء طهران في المنطقة من لبنان والعراق واليمن اليوم لمناقشة الرد المحتمل على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران.



وتواجه المنطقة خطر اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وإيران وحلفائها بعد اغتيال هنية في طهران أمس الأربعاء واستشهاد قائد عسكري كبير من "حزب الله" الثلاثاء في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.