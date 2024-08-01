لوفتهانزا: تمديد إلغاء الرحلات من بيروت وإليها حتى 12 آب

ألغت مجموعة لوفتهانزا الألمانية رحلات الركاب والبضائع من تل أبيب وإليها حتى الثامن من آب.



وأوضح المتحدث باسم الشركة أنّ السبب وراء ذلك هو التطورات الراهنة في المنطقة.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية إيقاف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد يوم الأحد، في أحدث رد فعل من شركات الطيران على احتمالات اتساع نطاق الصراع في المنطقة.



وقالت الخطوط الجوية الكويتية، في بيان، إنّ آخر رحلاتها لمحطة بيروت ستكون في الأحد "وذلك نظرا للظروف الراهنة".