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30 قتيلًا و35 مفقودًا جراء أمطار غزيرة في الصين

أخبار دولية
2024-08-01 | 08:13
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30 قتيلًا و35 مفقودًا جراء أمطار غزيرة في الصين
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30 قتيلًا و35 مفقودًا جراء أمطار غزيرة في الصين

قُتل 30 شخصًا على الأقل وفُقد 35 في قرية في وسط الصين، بسبب الامطار الغزيرة، نتيجة الإعصار غايمي، وفق ما أفاد التلفزيون الصينيّ الرسميّ.
    
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنّ منطقة زيكتشينغ الواقعة على بعد حوالى 1500 كيلومتر جنوب غرب بكين، شهدت هطول أمطار قياسية في مطلع الأسبوع حيث تم تسجيل 645 ملم من الأمطار محليًا خلال 24 ساعة.

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