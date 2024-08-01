الكرملين: سيتم إسقاط أي مقاتلات إف-16 تُسلم لأوكرانيا

أعلنت روسيا أن أي مقاتلات "اف-16" تُسلم لأوكرانيا "سيتم إسقاطها"، مؤكدة أن هذه الطائرات لن تؤثر بشكل كبير في الحرب، وذلك ردا على تقارير عن وصول أولى تلك الطائرات.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "أعدادها ستتناقص تدريجيا، سيتم إسقاطها بالطبع، لا يمكن لتلك الإمدادات أن تؤثر بشكل كبير على مسار الأحداث على الجبهة".