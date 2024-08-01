متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل مستعدة لأيّ احتمال بعد تهديدات من إيران

أعلن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أنّ إسرائيل مستعدة لأيّ احتمال بعد تهديدات من إيران وحلفائها بالانتقام لمقتل قادة كبار من حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وسترد بقوة على أي هجوم.



وقال للصحافيين: "مرتكب أي عدوان على إسرائيل سيتكلف ثمنًا باهظًا جدًا كائنًا من كان."



وردد تهديدًا مماثلًا أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء.