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تركيا تعلن تبادل 26 سجينًا بين روسيا وعدة دول غربية في أنقرة

أخبار دولية
2024-08-01 | 10:35
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تركيا تعلن تبادل 26 سجينًا بين روسيا وعدة دول غربية في أنقرة
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تركيا تعلن تبادل 26 سجينًا بين روسيا وعدة دول غربية في أنقرة

أعلنت الرئاسة التركية أن تركيا نسقت في أنقرة عملية تبادل 26 سجينا بين روسيا وعدة دول غربية، بينهم الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش وعنصر البحرية السابق بول ويلان.
     
وقالت الرئاسة التركية في بيان إن "وكالة الاستخبارات التركية نفذت في أنقرة عملية تبادل للسجناء هي الأكبر في الآونة الأخيرة وشملت تبادل 26 شخصا كانوا في سجون سبع دول مختلفة (الولايات المتحدة وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنروج وروسيا وبيلاروس)".
     
وأوضحت أنه "تم نقل عشرة سجناء بينهم قاصران الى روسيا و13 الى ألمانيا وثلاثة الى الولايات المتحدة".
     
وأضافت أنه تم نقلهم إلى تركيا على متن سبع طائرات، بينها "اثنتان من الولايات المتحدة وواحدة من كل من المانيا وبولندا وسلوفينيا والنروج وروسيا، في إطار عملية تبادل السجناء".

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