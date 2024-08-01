نتنياهو: إسرائيل مستعدة لأي سيناريو دفاعا أو هجوما

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى وسط توقعات متزايدة بأن إيران أو حلفائها سيردون على مقتل قيادات كبيرة في حزب الله وحركة حماس هذا الأسبوع.



وأضاف، بحسب تصريحات نشرها مكتبه بعد زيارة لقيادة الجبهة الداخلية، "إسرائيل مستعدة جيدا لأي سيناريو دفاعا أو هجوما. سنحمل مرتكب أي عمل عدواني ضدنا، كائنا من كان، ثمنا باهظا جدا".