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الأردن: إسرائيل "دولة مارقة" يجب منعها من فرض مزيد من الحرب والدمار
أخبار دولية
2024-08-01 | 10:47
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الأردن: إسرائيل "دولة مارقة" يجب منعها من فرض مزيد من الحرب والدمار
اعتبر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أنّ إسرائيل "دولة مارقة" ويجب منعها من "فرض مزيد من الحرب والدمار" في منطقة الشرق الأوسط.
وحذّر من أنّ الأوضاع تتدحرج نحو الهاوية.
وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحافيّ مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتل، في عمان إنّ على مجلس الأمن ألا يسمح لدولة أصبحت دولة مارقة أن تفرض مزيدًا من الحرب والدمار على المنطقة.
وحض المجتمع الدوليّ على التحرك للجم العدوانية الإسرائيلية الفجة.
ودعا مجلس الأمن إلى أن يتصرف وفق تكليفه ووفق صلاحياته وأن يحمي حق هذه المنطقة بأن تعيش بأمن وسلام.
وحذّر الصفدي من أنّ اللحظة خطيرة جدًا، الأوضاع تتدحرج نحو الهاوية والمسؤولية تقع على عاتق إسرائيل.
وقال إنّ اسرائيل اغتالت اسماعيل هنية، وهو الرجل الذي كان يفاوض من أجل اتفاق لتبادل الأسرى.
وتساءل: "كيف تقوم دولة تريد الوصول الى اتفاق بقتل المحاور الرئيسيّ في هذه المفاوضات؟".
وتساءل الصفدي خلال المؤتمر الصحافي "عندما قرر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو ارسال صواريخ الى إيران لاغتيال هنية في خرق لسيادة دولة اخرى، وفي تصعيد لمستوى عال جدا، هل هذا فعل شخص يريد التوصل لاتفاق؟".
واضاف: "لا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهونا بالانتقامية الفجة لرئيس وزراء إسرائيل"، مشيرا الى أن "الخطوة الأولى لخفض التصعيد هي إنهاء سبب التصعيد وهو العدوان على غزة".
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