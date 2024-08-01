أردوغان لبابا الفاتيكان: حفلة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية كانت غير أخلاقية

أبلغ الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان بابا الفاتيكان في اتصال هاتفيّ، بأنّ حفلة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية كانت "غير أخلاقية" وفيها سخرية من القيم المقدسة.



ودعا إلى اتخاذ موقف مشترك ضده.



وقال سياسيون محافظون وبعض الطوائف المسيحية إنّهم غاضبون من فقرة من حفلة افتتاح الحفلة تُظهر مشهدًا مسيئًا مستوحى من لوحة (العشاء الأخير) لليوناردو دافنشي للسيد المسيح.