تركيا تمنع التعاون بين حلف شمال الأطلسيّ وإسرائيل

أكّدت مصادر مطلعة أنّ تركيا تمنع التعاون بين حلف شمال الأطلسيّ وإسرائيل منذ تشرين الأول، بسبب الحرب في قطاع غزة.



وأوضحت المصادر لرويترز أنّ الحلف لا ينبغي أن يتعاون مع إسرائيل كشريك حتى تنتهي الحرب.



وقالت المصادر إنّ تركيا اعترضت على تعاملات حلف شمال الأطلسيّ مع إسرائيل منذ تشرين الأول، بما في ذلك الاجتماعات والتدريبات المشتركة.



واعتبرت أنّ ذبح إسرائيل للفلسطينيين في غزة انتهاكا للمبادئ التأسيسية لحلف شمال الأطلسيّ.



وقالت المصادر إن تركيا ستستمر في تنفيذ هذا المنع ولن تسمح لإسرائيل بمواصلة أو تعزيز تفاعلها مع حلف شمال الأطلسيّ حتى ينتهي الصراع، لأنّها تعتقد أن تصرفات إسرائيل في غزة تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية.