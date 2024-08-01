قتلى في قصف إسرائيليّ لمدرسة دلال المغربيّ

أعلن الدفاع المدنيّ الفلسطينيّ 10 فلسطينيين على الأقل قُتلوا في قصف إسرائيليّ لمدرسة دلال المغربيّ في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.