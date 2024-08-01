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قتلى في قصف إسرائيليّ لمدرسة دلال المغربيّ
أخبار دولية
2024-08-01 | 11:09
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قتلى في قصف إسرائيليّ لمدرسة دلال المغربيّ
أعلن الدفاع المدنيّ الفلسطينيّ 10 فلسطينيين على الأقل قُتلوا في قصف إسرائيليّ لمدرسة دلال المغربيّ في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
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