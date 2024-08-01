حماس تدعو إلى "يوم غضب" الجمعة تنديدا باغتيال هنية

دعت حماس إلى "يوم غضب" شعبي عقب صلاة الجمعة، تزامناً مع تشييع رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية الذي سيوارى في العاصمة القطرية الدوحة.



وقالت الحركة الفلسطينية في بيان "يا جماهير شعبنا الفلسطيني الأبي، ويا جماهير أمتنا العربية والإسلامية: ندعوكم (...) لأداء صلاة الغائب على روح القائد الشهيد إسماعيل هنية، غداً بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد، وفاءً له ولرسالته ولدماء الشهداء".



وأضافت "ولتنطلق مسيرات الغضب الهادر من كل مسجد، تنديداً بجريمة الاغتيال الجبانة، وإدانة لتواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعاً عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك".



وعقب صلاة الجمعة، من المقرر أن يوارى هنية الثرى في قطر التي كانت مقرّ إقامته مع أعضاء آخرين في المكتب السياسي لحماس، بعد الصلاة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، أكبر مساجد الدوحة.



واغتيل هنية مع مرافقه الشخصي في مكان إقامته في العاصمة الإيرانية طهران فجر الأربعاء، في ضربة نُسبت إلى إسرائيل.



وشاركت حشود ضخمة في مراسم تشييع هنية صباح الخميس في طهران وسط دعوات إلى الانتقام.



ودعت حماس أيضاً "جماهير شعبنا الثائر في الضفة الغربية المحتلة لجعل غد الجمعة، يوم غضبٍ عارم في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم ومستوطنيه الإرهابيين، وانتصارٍ وإسنادٍ لأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة مستمرة، وتأكيدٍ على التمسّك بأرضنا وحقوقنا الوطنية، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا وتهويد قدسنا وأقصانا المبارك".

