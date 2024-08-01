مجلس الأمن القومي الإسرائيلي للاسرائيليين: احذروا عند السفر إلى الخارج

دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حاملي الجنسية الإسرائيلية اليوم الخميس إلى توخي الحذر الشديد عند السفر إلى الخارج، وقال إن إيران أو حليفتيها حركة حماس وحزب الله قد تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو يهودية خارج البلاد.



وجاء التحذير في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء وسط مخاوف متزايدة في إسرائيل من هجوم من قبل أعدائها ردا على اغتيال قائدين كبيرين في حزب الله وحماس هذا الأسبوع.