بايدن: تبادل السجناء مع روسيا "إنجاز دبلوماسي"

رحب الرئيس الاميركي جو بايدن الخميس بما اعتبره "انجازا دبلوماسيا"، على ان يتحدث رسميا قرابة الساعة 16,00 ت غ عن تبادل "تاريخي" ل26 سجينا بين روسيا والولايات المتحدة ودول أوروبية، تم في انقرة.



وقال بايدن في بيان إن "بعض هاتيك النساء وهؤلاء الرجال اعتقلوا ظلما طوال أعوام. لقد عانوا جميعا آلاما لا يمكن تصورها. إن معاناتهم انتهت اليوم".



واضاف ان "اتفاق الافراج كان انجازا دبلوماسيا"، مؤكدا أن ثلاثة مواطنين اميركيين، اضافة الى شخص يحمل اقامة دائمة في الولايات المتحدة هم بين 16 شخصا أفرجت عنهم موسكو، ضمنهم خمسة ألمان وسبعة روس.