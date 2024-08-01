السوداني: ضرورة اليقظة والجاهزية الدائمة للمستجدات الأمنية الطارئة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ضرورة اليقظة والجاهزية الدائمة للمستجدات الأمنية الطارئة، وكذلك رفع مستوى التنسيق الاستخباري والمعلوماتي بين الأجهزة الأمنية في قواطع العمليات، وتحديث الخطط الأمنية، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في تحقيق الاستقرار الأمني الداعم لخطط الحكومة للاستمرار بتقديم الخدمات وإقامة المشاريع التنموية الشاملة.



وشدد السوداني خلال زيارة إلى مقرّ قيادة عمليات بغداد للاطلاع على تفاصيل الخطط الأمنية، وسير العمل الأمني، على أهمية تكثيف قدرة المعالجة السريعة للتحديات الأمنية، كما أكد وجوب مراعاة المنتسبين، وتوفير كل وسائل الدعم لهم، بما يمكنهم من أداء الواجب على أكمل وجه، وكذلك مراعاة التعامل مع المواطنين وفق القانون والدستور، وبما يحفظ هيبة الدولة.