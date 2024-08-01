بايدن سيبحث مع نتانياهو التوترات في الشرق الاوسط

أفاد البيت الابيض أنّ الرئيس الاميركيّ جو بايدن سيتحدث إلى رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتانياهو لبحث تصاعد التوترات، في الشرق الاوسط.



وقال مستشار الامن القوميّ الاميركيّ جايك ساليفان: "يعتزم الرئيس التحدث الى رئيس الوزراء نتانياهو في وقت لاحق اليوم. لم يتحدثا بعد عن مقتل القائدين اسماعيل هنية وشكر".



وأوضح ساليفان أنّه "لن يكشف مسبقًا رسالة الرئيس قبل ان يتاح له التحدث مباشرة الى رئيس الوزراء" الاسرائيليّ، مع إقراره بان الولايات المتحدة "تبذل جهودا كثيفة" لتجنب اندلاع واسع النطاق في الشرق الاوسط.